شكرا لقرائتكم الأهلي يدرس الانسحاب من صفقة جناح أول أغسطس الأنجولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس النادي الأهلي بقوة التراجع عن ضم الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح فريق أول اغسطس صاحب الأصول البرازيلية الذى تألق بشكل لافت للنظر وقاد فريقه لنصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى فى النسخة الأخيرة.

يأتي تفكير الاهلي في التراجع عن هذه الصفقة بعدما شارك اللاعب مع ناديه مؤخراً في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا بما يعني أنه لن يُشارك مع الأهلي في البطولة الافريقية الجديدة التى يستهل بطل مصر منافساته فيها الجمعة المقبل بمواجهة جيما أبا جعيفر الأثيوبي في دور الـ32 إذا ما أنهى الاهلي الصفقة لصالحه رسمياً.

الأهلي وضع اللاعب الأنجولي ضمن حساباته الفنية وبدأ بالفعل رحلة التفاوض معه عن طريق الأنجولي جلبرتو لاعب الاهلي السابق خاصة وأن جيرالدو دا كوستا تألق مع ناديه مؤخراً كما إنه يُجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر وصانع الألعاب ويلعب بقدمه اليسري.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات من جانب الاهلي مع عدة لاعبين أجانب للتعاقد مع أحدهم لكن يبدو أن مشاركة جيرالد ودا كوستا مع أول أغسطس في بطولة أفريقيا الجديدة ستُبعد اللاعب المُلقب بـ"صاروخ أنجولا" عن القلعة الحمراء.

يذكر أن أول أغسطس الأنجولي ودّع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور التمهيدي الأول على يد أوثو دويو بطل الكونغو ، علماً بأن أول أغسطس تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي وخرج أمام الترجي 4 -2 في مباراة الإياب بملعب رادس بأخطاء تحكيمية.