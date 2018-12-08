شكرا لقرائتكم باسم علي يفاضل بين عرضي إنبي والاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفاضل باسم على ظهير أيمن الأهلى بين عرضين من أندية انبي والإتحاد السكندري، تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى القادم، ويرغب باسم على فى الرحيل عن الأهلى بعد تجميده على دكة البدلاء طوال الفترة الماضية رغم تعافيه من الإصابة منذ فترة طويلة.

ويملك الأهلى فى قائمته الثنائي أحمد فتحى ومحمد هاني الذين يجيدا اللعب فى الجبهة اليمني، فى الوقت الذى قام الجهاز الفني الحالى بقيادة محمد يوسف بتوظيف كريم نيدفيد فى ذلك المركز رغم كونه ليس مركزه الأصلي.