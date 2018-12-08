شكرا لقرائتكم النصر يحول تأخره أمام الهلال إلى التعادل 2-2 فى مباراة مثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حول النصر تأخره أمام الهلال بهدفين فى الشوط الأول فى ديربى الرياض، إلى التعادل الإيجابى 2-2، فى المباراة التى أقيمت بملعب جامعة الملك سعود، بقمة مباريات الـ12 من الدوري السعودي.

انتهى الشوجط الأول بتقدم الهلال بثنائية حملت توقيع المهاجم الفرنسى جوميز حيث سجل الأول بضربة رأس رائعة في الدقيقة 3، وأضاف الثاني في الدقيقة 18.

فى الشوط الثانى عاد النصر من بعيد وسجل ثنائية عن طريق جوليانو فيكتور وعبد الرزاق حمد الله فى الدقيقتين 73 و78.

وبتلك النتيجة يتصدر الهلال جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 29 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل النصر المركز الثانى برصيد 26 نقطة.



الهدف الثانى للهلال

جوميس يحتفل بالهدف

جوميس

فرحة جوميس بالهدف

لقطة من اللقاء