ماذا يحدث إذا التقى الهلال والنصر على ملعب جديد؟

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون ملعب ستاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة الرياض، تاسع ملعب يستضيف مواجهات "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر، عندما يلتقيان يوم السبت ضمن منافسات الأسبوع 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث سبق واستضافت 4 ملاعب في الرياض الديربي، وهي ملعب الصايغ و"الملز" أيضا، إلى جانب ملعب الملك فهد الدولي وستاد نادي الشباب في الرياض.

والتقى الغريمان في جدة أيضا على أرضية "الجوهرة" وملعب الأمير عبد الله الفيصل، بينما سبق وجمعتهما مواجهتين بملعب اللاذقية في سوريا وعلى أرضية ستاد لوفتس رود في لندن البريطانية .

وحسم التعادل 1-1 أول مباراة على ملعب الصايغ في الرياض ببطولة كأس الملك في 1964، وتكرر التعادل3-3 في أول مواجهة على ملعب "الملز" بمسابقة الدوري في 1977.

وضمن ثمن نهائي كأس الملك في 1988 فاز النصر بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد في الرياض، وكرر النصر فوزه بهدف أيضا في 1985 بالدوري في المباراة التي احتضنها ملعب الشباب.

وفي أول مواجهة جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، انتصر الهلال بثلاثية دون مقابل على غريمه التقليدي في نهائي كأس الملك 1989، وفاز أيضا بلقب كأس الملك في النهائي الذي أقيم على استاد "الجوهرة" في جدة بعدما تعادلا 1-1.

وشهد ملعب اللاذقية في سوريا استضافة أول مباراة بين الفريقين خارج السعودية، وذلك في 2001 وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما نال الهلال لقب كأس السوبر في 2015، عندما استضاف استاد لوفتس رود في العاصمة البريطانية لندن المواجهة، والتي انتهت بهدف دون مقابل للهلال.