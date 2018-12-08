شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص طلبات العضويات الجديدة بفرع التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف لجنة العضوية بالنادى الأهلى خلال الفترة الحالية على الانتهاء من كافة الأمور الخاصة بفتح باب الاشتراك فى الفرع الرابع للنادى بالتجمع الخامس، وعقد مسئولو اللجنة اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم مع إدارة الاشتراكات، ناقش خلاله الأعداد المستهدفة للاشتراك من الفئات المختلفة، وعملية الترويج للفرع من الناحية التسويقية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المشتركين خلال الفترة الماضية.

يأتى هذا فى ضوء خطة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب للبدء فى العملية الإنشائية الخاصة بالفرع خلال الأيام القادمة. وأيضًا تقوم لجنة العضوية بفحص الطلبات الجماعية التى استقبلتها إدارة النادى خلال الأسابيع الماضية من المؤسسات والهيئات للاشتراك فى الفرع الرابع.

كانت لجنة العضويات قد أعلنت فى وقت سابق عن البدء فى استقبال طلبات الاشتراك بالفرع الرابع فى ضوء الأسعار التى تم تحديدها بـ200 ألف جنيه للمؤهل العالى، 300 ألف جنيه للمؤهل دون العالى، وفى نفس الوقت يحق للمشترك فى الفرع الرابع الحصول على عضوية النادى العامة «فى كافة الفروع» إذا ما قام بسداد باقى القيمة المالية خلال أربع سنوات من تاريخ افتتاح الفرع، وهو الأمر الذى لاقى رغبة الكثيرين، خاصة أن عضو الفرع الرابع سيقوم بسداد باقى القيمة وفقًا للسعر الذى كان محددًا وقت الاشتراك فى الفرع.