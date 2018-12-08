شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فريق الإسماعيلى فى فندق الإقامة بالمغرب قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد فريق الإسماعيلى فى الوقت الحالى بمدينة الدار البيضاء بالغرب، استعدادًا لمواجهة الرجاء مساء الثلاثاء المقبل، فى إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وأكد عبد الواحد فركى مدير مطعم فندق إقامة بعثة الدراويش، فى تصريحاته للموقع الرسمى، أن هناك برنامجا غذائيا خاصا للاعبى الفريق لمساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال التدريبات الجماعية فى الفترة الحالية.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم للعمانى أحمد أبو بكر سعيد مهمة إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء، وسيعاونه خلال هذه المباراة مواطنوه أبو بكر العمرى مساعد أول وراشد الغينى مساعد ثان وعمر اليعفوبى حكمًا رابعًا.

فى حين سيراقب اللقاء أحمد امبيريك من موريتانيا، على أن يتولى السعودى خليل جلال مراقبة الحكام والجزائرى رشيد مجيبة المنسق العام للمباراة والمغربى دنيا لحرش المنسق الإعلامى.

وكان البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش، قد أعرب عن ارتياحه الشديد فور إعلان أسماء طاقم التحكيم العمانى.