شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز حسام عاشور.. ومحاضرة فيديو استعداداً للطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى حسام عاشور لاعب الأهلى تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأمر المقام على استاد مختار التتش بالجزيرة، ويعانى حسام عاشور من الإصابة بجزع فى مقصل الكاحل تعرض لها فى مباراة الفريق الأحمر أمام بتروجت، حيث يغيب عن الفريق لمدة أسبوعين.
كما عقد محمد يوسف المدير الفنى للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه قبل المران، وحرص يوسف خلال هذه المحاضرة على دراسة فريق طلائع الجيش، وتحديد مراكز القوة، ومعرفة واجبات كل لاعب بالمباراة.
ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الأحد على استاد السلام فى مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.
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