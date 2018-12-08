شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الإسماعيلى فى اليوم الثانى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا برنامج اليوم على لاعبيه فى ثانى أيام البعثة بدولة المغرب.

ودخل الفريق معسكرًا مغلقًا بالمغرب، أمس الجمعة، استعدادًا لملاقاة الرجاء المغربى فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

حيث اجتمع أعضاء الفريق لتناول وجبة الأفطار فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، قبل أن يعودوا إلى غرف الفندق للاسترخاء.

وفى تمام الساعة الثالثة عصرًا يتناول الفريق وجبة الغذاء، يليه بدء التحضيرات للتوجه إلى ملعب الرجاء بحى الوزايس بمدينة الدار البيضاء.

وسيبدأ الدراويش أول تدريباته الفنية فى الساعة الثامنة مساء، فى حين ستكون وجبة العشاء فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.