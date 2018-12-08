شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس التراجع عن ضم "صاروخ" أنجولا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس النادى الأهلى بقوة التراجع عن ضم الأنجولى جيرالدو دا كوستا جناح فريق أول أغسطس صاحب الأصول البرازيلية الذى تألق بشكل لافت للنظر وقاد فريقه لنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى فى النسخة الأخيرة.

يأتى تفكير الأهلى فى التراجع عن هذه الصفقة بعدما شارك اللاعب مع ناديه مؤخراً فى النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا بما يعنى أنه لن يُشارك مع الأهلى فى البطولة الأفريقية الجديدة التى يستهل بطل مصر منافساته فيها الجمعة المقبل بمواجهة جيما أبا جعيفر الأثيوبى فى دور الـ32 إذا ما أنهى الأهلى الصفقة لصالحه رسمياً.

الأهلى وضع اللاعب الأنجولى ضمن حساباته الفنية وبدأ بالفعل رحلة التفاوض معه عن طريق الأنجولى جلبرتو لاعب الأهلى السابق، خاصة أن جيرالدو دا كوستا تألق مع ناديه مؤخراً، كما أنه يُجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر وصانع الألعاب ويلعب بقدمه اليسرى.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات من جانب الأهلى مع عدة لاعبين أجانب للتعاقد مع أحدهم لكن يبدو أن مشاركة جيرالد ودا كوستا مع أول أغسطس فى بطولة أفريقيا الجديدة ستُبعد اللاعب المُلقب بـ"صاروخ أنجولا" عن القلعة الحمراء.

يذكر أن أول أغسطس الأنجولى ودّع بطولة دورى أبطال أفريقيا من الدور التمهيدى الأول على يد أوثو دويو بطل الكونغو، علماً بأن أول أغسطس تأهل لنصف نهائى دورى الأبطال الموسم الماضى وخرج أمام الترجى 4 -2 في مباراة الإياب بملعب رادس بأخطاء تحكيمية.