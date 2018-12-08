شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير احتفالا بمئوية الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واستضافة مصر للنسخة الخامسة من مارثون زايد الخيرى، والمقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2018 بمحافظة الإسماعيلية، يوقع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان لتوزيع العائد المالى من ماراثون زايد الخيرى. وذلك بحضورسفير دولة الإمارات العربية المتحدة المهندس جمعة مبارك الجنيبى وفضيلة الشيخ الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان. وتقام مراسم التوقيع والإعلان الرسمى غدا الأحد 9 ديسمبر بمركز التعليم المدنى بالجزيرة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

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