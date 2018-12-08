شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش استعدادات الوزارة لماراثون زايد الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعا، ظهر اليوم، مع قيادات الوزارة واللجان المنظمة من وزارة الشباب والرياضة وممثلى مؤسسات مصر الخير والأورمان للوقوف على آخر الاستعدادات قبل انطلاق مهرجان ماراثون زايد الخيرى والذى ينطلق فى نسخته الخامسة يوم 28 ديسمبر الجارى بمدينة الإسماعيلية.

تناول الاجتماع مناقشة كل التفاصيل الخاصة بالحدث وخط سير الماراثون وعرض فيلم تسجيلى عن مسيرة الشيخ زايد دولة الإمارات وإسهاماته فى أعمال الخير .كما تم عرض فيلم عن خط سير الماراثون ووجه الوزير بضرورة العمل بشكل احترافى حتى تعكس صورة مصر الحضارية .



