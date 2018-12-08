موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري.. والقنوات الناقلة.. وتغيير اضطراري بتشكيل "يوسف"

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره طلائع الجيش، في السابعة مساء الأحد، على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على الجونة، بهدفين مقابل هدف.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، والخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ويحتل الأهلي المركز العاشر بـ17 نقطة في الدوري بعد أن خاض 9 مباريات فقط، فاز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم مرتين، وله 7 لقاءات مؤجلة، فيما يمتلك الجيش 18 نقطة في المركز الثامن.

تشكيل الأهلي

ويغيب حسام عاشور عن المباراة بسبب الإصابة بجزع في مفصل الأنكل، التي تعرض لها مؤخرا، كما يتواصل أحمد فتحي، علي معلول، جونيور أجايي ومحمد الشناوي لنفس السبب.

وسيعوض "السولية" غياب "عاشور" في المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد يوسف المدير الفني المؤقت اللقاء بتكشيل مكون من:

شريف إكرامي

أيمن أشرف - أحمد علاء - سعد سمير - كريم نيدفيد

عمرو السولية - هشام محمد

وليد سليمان - ناصر ماهر - أحمد الشيخ

وليد أزارو

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