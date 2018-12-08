كتب: ضياء السقا
يستضيف الأهلي، نظيره طلائع الجيش، في السابعة مساء الأحد، على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على الجونة، بهدفين مقابل هدف.
وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، والخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.
ويحتل الأهلي المركز العاشر بـ17 نقطة في الدوري بعد أن خاض 9 مباريات فقط، فاز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم مرتين، وله 7 لقاءات مؤجلة، فيما يمتلك الجيش 18 نقطة في المركز الثامن.
تشكيل الأهلي
ويغيب حسام عاشور عن المباراة بسبب الإصابة بجزع في مفصل الأنكل، التي تعرض لها مؤخرا، كما يتواصل أحمد فتحي، علي معلول، جونيور أجايي ومحمد الشناوي لنفس السبب.
وسيعوض "السولية" غياب "عاشور" في المباراة.
ومن المتوقع أن يبدأ محمد يوسف المدير الفني المؤقت اللقاء بتكشيل مكون من:
شريف إكرامي
أيمن أشرف - أحمد علاء - سعد سمير - كريم نيدفيد
عمرو السولية - هشام محمد
وليد سليمان - ناصر ماهر - أحمد الشيخ
وليد أزارو
القنوات الناقلة للدوري
القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.
تردد أون سبورت
القمر نايل سات
التردد H 10853
معدل تصحيح الخطأ 5/6
معامل الترميز 27500
تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات
التردد : 11842
الاستقطاب :افقي
معدل الترميز :27500
معامل تصحيح الخطا:4/3
شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري.. والقنوات الناقلة.. وتغيير اضطراري بتشكيل "يوسف" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .