فيديو| ليلة تألق "صلاح" أمام بورنموث: هاتريك عالمي.. ولقطة إنسانية.. وأرقام قياسية جديدة

كتب: ضياء السقا

تألق النجم المصري محمد صلاح، وسجل هاتريك، ليقود ليفربول، للفوز على بورنموث برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في إطار الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم صلاح أداء خرافيا، طوال اللقاء، وسجل 3 أهداف، ونال عن جدارة واستحقاق لقب رجل المباراة.

افتتح صلاح أهداف المباراة في الدقيقة 25 من متابعة لكرة مرتدة من حارس بورنموث، ليسكنها ببراعة في الشباك.

ثم أحرز الفرعون الهدف الثاني من توغل رائع وسط مدافعي بورنموث، ليسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

وسجل مدافع بورنموث هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، ثم عاد صلاح ليسجل الهدف الرابع لفريقه، والثالث له، في الدقيقة 77 بعدما انفراد بالحارس وراوغه أكثر من مرة ليضع الكرة بمهارة فائقة.

ولم يبتسم صلاح أثناء احتفاله بالأهداف، بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين في الدوري.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري لـ10، متصدرا قائمة الهدافين مع أوباميناج بـ10 أهداف لكل منهما.

لقطة إنسانية

وفي لقطة إنسانية، أهدى محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في المباراة لزميله جيمس ميلنز بمناسبة مباراته الـ500 في الدوري الإنجليزي.

أرقام قياسية جديدة

وحقق صلاح رقما قياسيا جديد، إذ دخل النجم المصري القائمة التاريخية لأسرع لاعبي ليفربول إحرازا لـ40 هدفا، ورفع رصيده مع "الريدز" إلى 42 هدفا في 52 مباراة.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث يستطيع التسجيل في ثلاث مباريات متتالية بين الفريقين.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة ليتصدر جدول ترتيب "البريميرليج"، بينما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع.

شاهد أهداف صلاح