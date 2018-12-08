فيديو| هدف مارادوني.. صلاح يسجل الهاتريك في بورنموث

كتب: ضياء السقا

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفه الثالث "الهاترك" في مرمى بورنموث في الدقيقة 77، في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف الفرعون من انفراد ليراوغ الحارس ويضع الكرة بمهارة فائقة.

وجاء هدف صلاح الثاني من توغل رائع وسط مدافعي بورنموث، ليسدد ببراعة في الشباك.

فيديو| هدف عالمي.. صلاح يسجل للمرة الثانية في بورنموث

أما الهدف الأول جاء من متابعة لكرة مرتدة من حارس بورنموث، ليسكنها ببراعة في الشباك.

اقرأ أيضا: فيديو| بدون احتفال.. صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في بورنموث

ولم يبتسم صلاح أثناء احتفاله بالأهداف، بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين في الدوري.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري لـ10، متصدرا قائمة الهدافين مع أوباميناج بـ10 أهداف لكل منهما

شاهد الهدف الثالث لصلاح