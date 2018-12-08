شكرا لقرائتكم محمد علي يوسف حكماً لمواجهة المصري وساليتاس البوركيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت ادارة النادي المصري اخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالطاقم التحكيمي المكلف بادارة مباراة ذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه ساليتاس اف سي البوركيني والمقرر اقامتها في السابعة مساء السبت الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري على ستاد المصري ببورسعيد.

ويضم طاقم التحكيم ، محمد علي موسى حكماً للساحة ومعه يحيى محمد مساعداً أول وعبد العزيز سالي مساعداً ثانياً وحسن عبده حكماً رابعاً وهم جميعاً من دولة النيجر ، فيما تم تكليف الكيني حسين صوالح للقيام بمهام مراقب المباراة والنيجيري شوكوادي كاليستوس لمراقبة الحكام.