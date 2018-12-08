شكرا لقرائتكم مولر وليفاندوفسكى يقودان بايرن ميونخ أمام نورنبيرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ التشكيلة الرسمية التى سيخوض به الفريق اللقاء أمام ضيفه نورنبيرج، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الألمانى "البوندزليجا"، والذى سيقام فى الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "آليانز آرينا".

ويغيب عن البايرن فى لقاء اليوم للإصابة كلا من آريين روبن وخاميس رودريجيز.

ويحتل البايرن المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بينما يأتى نورنبيرج فى المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

وجاء تشكيل الفريق البافارى كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: رافينيا - بواتينج - سولى - الابا

خط الوسط: كيميتش - ريبيرى - جوريتسكا

خط الهجوم: جنابرى - مولر - ليفاندوفسكى