شكرا لقرائتكم الهلال يصعق النصر بهدفين فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الهلال على ضيفه النصر فى ديربى الرياض بنتيجة 2/0 مع نهاية أحداث الشوط الأول، فى المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب جامعة الملك سعود، بقمة مباريات الـ12 من الدوري السعودي.

وحملت الثنائية توقيع المهاجم الفرنسى جوميز حيث سجل الأول بضربة رأس رائعة في الدقيقة 3، وأضاف الثاني في الدقيقة 18.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 28 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل النصر المركز الثانى برصيد 25 نقطة.

وحقق الهلال انطلاقة مثالية بمسابقة الدورى السعودى، بعدما تذوق طعم الانتصار فى 9 مباريات متتالية قبل أن يسقط فى فخ التعادل الإيجابى 1/1 أمام الفيصلى، فيما حقق النصر 8 انتصارات وتعادل وحيد بينما تذوق مرارة الهزيمة فى مباراتين.



الهدف الثانى للهلال

جوميس يحتفل بالهدف

فرحة جوميس بالهدف