شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مصر تسحق المغرب 6 / 1 فى أمم أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المنتخب المصرى على نظيره المغربى بنتيجة 6 / 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت فى ختام فعاليات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر الجارى. كان المنتخب قد تقدم بهدفه الأول عن طريق حسان محمد وأضاف الهدف الثانى للمنتخب صاصا والثالث محمد حسن والرابع عن طريق مصطفى عبدالمنعم والخامس مصطفى شعبان (شيكا) واختتم المنتخب اهدافه عن طريق عبدالرحمن الشافعى ، بينما جاء هدف المغرب عن طريق على الخاديم. وويلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى التى تضم كوت ديفوار ومدغشقر والمغرب.

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