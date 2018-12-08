شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة مهدد بالغياب عن الزمالك فى موقعة الذهاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحوم شكوك حول فرصة عبد الله جمعة صانع ألعاب الزمالك، فى التواجد بالمباراة المقبلة أمام القطن التشادى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

ويعتمد السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك على عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر بالمباريات الأخيرة إلا أن تعرضه لشد فى العضلة الخلفية يهدد تواجده فى المباراة المقبلة.

وحصل عبد الله جمعة أمس على راحة سلبية وستحدد الأشعة التى خضع لها مدى إمكانية تجهيزه للمواجهة من عدمه، حيث سيتحدد بشكل نهائى موقفه على هامش مران الغد بعدما حصل الفريق اليوم على راحة سلبية، وحال تأكد غيابه سيعيد جروس، بهاء مجدى، لقيادة الجبهة اليسرى فى المواجهة المقبلة.