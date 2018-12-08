شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يفسد مفاوضات مؤيد اللافى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الليبى مؤيد اللافى لاعب أهلى طرابلس الليبى والشباب السعودى السابق استكمال مفاوضاته مع إدارة نادى الإسماعيلى، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

من جانبه أكد محمد الجيلانى وكيل أعمال مؤيد اللافى أن اللاعب رفض استكمال مفاوضاته مع الدراويش رغم أن إدارة النادى بدأت فى اجراءات استخراج تاشيرة دخول مصر.

أوضح الجيلانى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن رفض اللاعب لاستكمال مفاوضاته مع الإسماعيلى جاء بسبب الأزمات وحالة التخبط التى يمر بها الفريق فى الوقت الحالى من نتائج سيئة والاتجاه فى تغيير المدير الفنى بخلاف الأزمة الكبرى التى حدثت مؤخرًا مع عصام الحضرى حارس المرمى، قائلاً: "مؤيد أبلغنى بعدم رغبته الانضمام للإسماعيلى وقال لى بالنص (إذا كانت معاملتهم مع الأسطورة عصام الحضرى بهذه الطريقة، فكيف سيتعاملون معنا نحن؟!)".

تابع وكيل أعمال اللاعب إنه تلقى العديد من العروض الكبرى، أبرزها من نادى اتحاد العاصمة الجزائرى، والنجم الساحلى، وأهلى طرابلس الليبى، مشيرًا إلى إنه مازال يدرس كافة العروض للوقوف على أفضلها.

وتألق اللافى مع أهلى طرابلس الليبى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2017، وحصل على لقب أفضل لاعب فى ليبيا وانتقل لصفوف الشباب السعودى وفسخ تعاقده بعد 8 أشهر.

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