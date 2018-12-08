7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 8 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الرياضية وأبرزها، تمسك مسئولى نادى الزمالك بالتعاقد مع باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة، رغم أن أكثر من مسئول زملكاوى نفى الدخول فى مفاوضات مع اللاعب خلال وقت سابق، حيث شهدت الأيام الماضية التفاوض مع مدافع المنتخب الوطنى عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

ونستعرض أهم 7 أخبار رياضية نشرت على موقع الخليج 365 اليوم..

تمسك مسئولو نادى الزمالك بالتعاقد مع باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة، رغم أن أكثر من مسئول زملكاوى نفى الدخول فى مفاوضات مع اللاعب خلال وقت سابق حيث شهدت الأيام الماضية التفاوض مع مدافع المنتخب الوطنى عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

أبلغ أحمد حجازى مدافع ويست هام الإنجليزى إدارة الأهلى رفضه لفكرة العودة للدورى المصرى فى الوقت الحالى، بعد الدخول معه فى مفاوضات مكثفة على مدار الأيام الماضية للحصول على خدماته فى يناير المقبل لكن اللاعب رفض هذا العرض.

فشل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الرماية لعدم اكتمال النصاب القانونى بسبب حضور عضوين من أصل 13.

قال خالد لطيف عضو اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية إن مباراة منتخب مصر أمام المغرب اليوم فى افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا قوية للغاية، حيث يعتبر المنتخب المغربى هو المنافس الأول للفراعنة فى المجموعة الأولى.

قال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى إن صلاح محسن، مهاجم الفريق، يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع للشفاء والمشاركة فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفنى، مؤكداً أن اللاعب بدأ أمس أولى تدريباته التأهيلية فى "الجيم" ضمن برنامجه الذى يخضع له للتعافى من الإصابة.

يُجرى ثنائى الأهلى محمد الشناوى وعلى معلول أشعة جديدة اليوم السبت؛ لحسم موعد عودتهما للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق.

قال محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى إن الحديث عن رحيل أى لاعب فى يناير المقبل غير مطروح فى الوقت الحالى، ولم يتم التطرق إليه، وأنه يآمل ألا ينساق أى لاعب وراء ما يُثار عن بقائه أو رحيله، وأن يكون ذهنه وتفكيره مع مصلحة الفريق وفى تخطى المرحلة الحالية.