شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباراة المصرى فى الكونفيدرالية 3 ساعات بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه تقرر تقديم موعد مباراة المصرى وضيفه ساليتاس اف سي البوركينابي ضمن ذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، لتقام فى الرابعة عصر السبت المقبل بدلاً من الساعة السابعة.

تابع عامر حسين لـ ”الخليج 365” أن سبب التقديم جاء بسبب إقامة مباراة الزمالك فى الساعة السابعة مساء السبت باستاد بتروسبورت و هو الموعد القديم لمباراة المصرى قبل أن يتم تقديمه 3 ساعات.

ويقام لقاء المصرى و ساليتاس بطل بوركينا على استاد بورسعيد.