شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم عمانى لإدارة لقاء الإسماعيلى والرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد العربى لكرة القدم للعمانى أحمد أبو بكر سعيد مهمة إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء فى إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وسيقام هذا اللقاء مساء الثلاثاء المقبل على ملعب محمد الخامس لتحديد آخر المتأهلين لدور ربع نهائى البطولة.

وسيعاونه خلال هذه المباراة مواطنيه أبو بكر العمرى مساعد أول وراشد الغينى مساعد ثان وعمر اليعفوبى حكمًا رابعًا.

فى حين سيراقب اللقاء أحمد امبيريك من موريتانيا، على أن يتولى السعودى خليل جلال مراقبة الحكام والجزائرى رشيد مجيبة المنسق العام للمباراة والمغربى دنيا لحرش المنسق الإعلامى.

وكان البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش، قد أعرب عن ارتياحه الشديد فور إعلان أسماء طاقم التحكيم العمانى.