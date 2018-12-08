شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الرجاء.. ماذا فعل الإسماعيلى فى 4 مباريات أمام الأندية المغربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مباراة الإسماعيلى والرجاء فى إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بالمغرب، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى الإسماعيلية بالتعادل السلبى. وتعد هذه المباراة الخامسة للدراويش على الملاعب المغربية، حيث سبق وخاض 4 مباريات فى بطولتين مختلفتين، فاز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر فى مثله، سجل لاعبيه 7 أهداف ومنى مرماه 3 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة "كلين شيت" فى مباراتين. وجاءت نتائج الدراويش على النحو التالى .. – كأس الكونفدرالية عام 2007 * 6 مايو 2007 .. دور الـ 16 "ب" فاز على الوداد بهدف نظيف أحرزه عمر جمال – كأس اتحاد شمال أفريقيا عام 2015 * 14 أغسطس 2015 .. الجولة الـ 1 خسر من الرجاء بهدف نظيف أحرزه محمد البولدينى 16 أغسطس 2015 .. الجولة الـ 2 فاز على الهلال الليبى برباعية نظيفة أحرزهم النيجيرى كينيث أيكى "هدفين" وعماد حمدى وشوقى السعيد * 19 أغسطس 2015 .. الجولة الـ 3 تعادل مع الأفريقى التونسى بهدفين لكل منهما سجل للدراويش محمود حمد ومدافع المنافس فى مرماه

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