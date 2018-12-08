فيديو| هدف عالمي.. صلاح يسجل للمرة الثانية في بورنموث

كتب: ضياء السقا

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في مرمى بورنموث في الدقيقة 48، في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف الفرعون من توغل رائع وسط مدافعي بورنموث، ليسدد ببراعة في الشباك.

وكان صلاح قد سجل أيضا هدف ليفربول الأول من متابعة لكرة مرتدة من حارس بورنموث، ليسكنها ببراعة في الشباك.

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ولم يبتسم صلاح أثناء احتفاله بالهدفين، بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين في الدوري.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري لـ9، بفارق هدف عن متصدر قائمة الهدافين أوباميناج الذي يمتلك 10 أهداف.