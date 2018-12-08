فيديو| بدون احتفال.. صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في بورنموث

كتب: ضياء السقا

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول في مرمى بورنموث في الدقيقة 25، في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف الفرعون من متابعة لكرة مرتدة من حارس بورنموث، ليسكنها ببراعة في الشباك.

ولم يبتسم صلاح أثناء احتفاله بالهدف، بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين في الدوري.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري لـ8، بفارق هدفين عن متصدر قائمة الهدافين أوباميناج الذي يمتلك 10 أهداف.

شاهد الهدف