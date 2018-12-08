كتب: ضياء السقا
أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الأول في مرمى بورنموث في الدقيقة 25، في إطار منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف الفرعون من متابعة لكرة مرتدة من حارس بورنموث، ليسكنها ببراعة في الشباك.
ولم يبتسم صلاح أثناء احتفاله بالهدف، بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين في الدوري.
وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري لـ8، بفارق هدفين عن متصدر قائمة الهدافين أوباميناج الذي يمتلك 10 أهداف.
شاهد الهدف
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| بدون احتفال.. صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في بورنموث على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .