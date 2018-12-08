بيراميدز يضم ثالث صفقاته.. ورسالة تحدي من تركي الشيخ للأهلي والزمالك

كتب: ضياء السقا

تمكن نادي بيراميدز من التعاقد مع ثالث صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية، بعد ضمه المهاجم الفلسطيني حامد محمد محمود حمدان من نادي غزة الرياضي.

ويجيد حامد حمدان صاحب الـ 18 عاما اللعب في مركز المهاجم والجناح وصانع الألعاب.

وفي سياق متصل، وجه تركي آل الشيخ، مالك النادي، رسالة إلى الأهلي والزمالك، في إطار المنافسة بينهم في سوق الانتقالات.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بالفيس بوك: "من يرغب بيراميدز بضمه سينضم".

وكان بيراميدز قد تعاقد منذ أيام البوركيني إيريك تراوري، صانع ألعاب مصر المقاصة؛ بعد منافسة شديدة مع الأهلي، والزمالك.

ودخل الأهلي والزمالك سباق المنافسة على تراوري، إلا أن بيراميدز نجح في اللحظات الأخيرة من التعاقد مع البوركيني، نظرا لقوة عرضه المادي.

وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق عن أولى صفقاته الشتوية، حيث نجح النادي في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي بداية من شهر يناير المقبل.

وقال بيان النادي الرسمي :"مسؤولو النادي حسموا الصفقة بعد توقيع مرعي للنادي بشكل رسمي والحصول على موافقة فريقه، ليكون أول صفقات الشتاء لبيراميدز بعدما حظى اللاعب بموافقة الجهاز الفني للفريق ولجنة الكرة".

وكان تركي آل الشيخ، قد أكد في تصريحاته مع برنامج (الماتش) مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يوجد أكثر من 5 صفقات لنادي بيراميدز في يناير، ثلاثة أو أربعة لاعبين من مصر، وثنائي أو ثلاثي أجنبي أيضا ضمن الخيارات".