بالفيديو.. محمد صلاح يُسجل الثاني في مرمى بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-طارق طلعت:

تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في مرمى بورنموث لحساب الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 48 من عمر المباراة أحسن صلاح إنهاء مجهود فردي له بتصويبة من داخل منطقة الجزاء لم يجد معها الحارس أي حيلة.

ويُعد هذا الهدف هو التاسع لصلاح هذا الموسم مع الريدز، ليُهدد عرش الجابوني بيير إميريك أوباميانج لاعب آرسنال والذي يحتل صدارة هدافي ترتيب البطولة برصيد 10 أهداف.

وتجدر الإشارة إلى أن هاري كين لاعب توتنهام لديه 9 أهداف أيضًا.