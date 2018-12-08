اتحاد الكرة: لا يمكن إقامة مباراتين للأهلي أو للزمالك في نفس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا يمكن إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا معا يوم 14 ديسمبر.

ويستعد الأهلي لاستضافة فريق جيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك ونظيره القطن التشادي في ذهاب الـ32 بالكونفيدرالية.

وأشار سويلم في تصريحات لراديو "أون سبورت" "الأهلي والزمالك يلعبان مباراة الذهاب في افريقيا في مصر، وبالتالي من الصعب إقامة المباراتين في نفس اليوم بالقاهرة لأسباب أمنية".

وواصل "الكاف دائما يفصل في هذا الأمر، بسبب الأمور التسويقية وبث المباريات، وبالتالي، الكاف سوف يحدد موعد مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا".

ومن جانبه قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أنه تواصل مع رئيس الزمالك ونجله أمير مرتضى المشرف العام على الكرة من أجل حل الأمر.

وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات لراديو "أون سبورت" "ابلغنا مسؤولي الزمالك بصعوبة تأجيل مباراة الأهلي ليوم 15 أو 16، بسبب مؤجلات الدوري، وبالتالي سوف يخطرون الكاف برغبتهم في اللعب يوم 15 بدلا من 14 بملعب بتروسبورت".

الجدير بالذكر، أن محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، صرح في وقت سابق بصعوبة مواجهة بطل أثيوبيا في يوم أخر غير 14 ديسمبر بسبب مؤجلات الدوري، ومباراة النجوم يوم 17 ديسمبر.