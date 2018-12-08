بالفيديو.. صلاح "المتسلل" يحقق رقمين قياسيين بهدف في بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

افتتح الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي التسجيل للريدز أمام بورنموث، في المباراة التي تجمعهما على ملعب دين كورت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل صلاح على الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25 بعدما سدد زميله روبيرتو فيرمينو الكرة بيسراه ليتصدى لها حارس بورنموث لترتد الكرة وتعود لصلاح ليسكن الكرة في الشباك بيسراه.

ولم يحتفل صلاح بالهدف الذي أحرزه في شباك النادي الإنجليزي واكتفى بالنظر إلى مقاعد بدلاء ليفربول.

وحقق الملك المصري رقمين قياسيين بعد هدفه في شباك بورنموث، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أمام بورنموث في 3 مباريات متتالية.

وبات صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 40 هدفاً في البريميرليج بعد هدفه في بورنموث خلال 52 مباراة، متفوقاً على فيرناندو توريس الذي وصل للرقم ذاته خلال 60 مباراة.