تونسي وقطري وأمريكي .. صفقات "متعددة الجنسيات" تحت مراقبة الأهلي فى رحلة البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

دخل الأهلي فترة سوق الانتقالات بقوة فى إطار خطة إعادة هيكلة قطاع الكرة التى أعلن عنها رئيسه محمود الخطيب، وبدأت بالتعاقد مع محمد محمود، نجم وادي دجلة والمنتخبين الأول والأوليمبي، ومحمود وحيد، ظهير المقاصة.

وقال محمد فضل، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن ناديه سيبرم صفقات قوية فى الطريق، وما تم لا يمثل شيئاً من القادم.

ويستعد الأهلي للاستغناء عن بعض النجوم بسبب الصفقات الجديدة التى قد يكون من ضمنها ثنائى أجنبي (اضغط هنا لمزيداً من التفاصيل)

ويحق للأهلي التعاقد مع خمسة لاعبين (فوق السن) فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة قابلين للزيادة فى حالة فسخ التعاقد أو الاستغناء عن بعض اللاعبين بحسب لوائح اتحاد الكرة.

ويرصد الخليج 365 خلال السطور القادمة الأسماء المرشحة لدعم الأهلي وهم:

1- محمد أمين بن عمر

نجم وسط النجم الساحلي التونسي والمعار إلى أهلى جدة السعودي، يبلغ من العمر 26 عاماً، ويبرع فى شغل مركزي، الوسط المدافع والمهاجم.

تألق مع النجم الساحلي التونسي، وقاد إلى التتويج بلقب الدوري (2016) وكأس تونس (2014، 2015) وكأس الاتحاد الأفريقي 2015، وهو لاعب دولي تونسي.

ارتبط اسمه بالأهلي، وأكد عدم ممانعته الانتقال للأحمر الذى يستهدف تدعيم هذا المركز.

2- حمدي فتحي

استهدف الأهلي التعاقد مع حمدي فتحي، نجم وسط إنبي، فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن خالد متولي، المدير الفني السابق للنادي البترولي، رفض التخلي عن اللاعب.

وبحسب مصدر فى لجنة التعاقدات بالأهلي فاللاعب ما زال يحظى باهتمام قد يتجدد بعد تولي علي ماهر الإدارة الفنية للفريق البترولي ورغبته فى الاستعانة ببعض نجوم الأحمر من فريق الشباب.

حمدي فتحي يبلغ من العمر 24 عاماً حيث إنه مواليد الأول من يناير لعام 1994 وانتقل لإنبي فى الـ13 من يونيو 2015 ، لعب لنادي ألعاب دمنهور منذ الـ11 من عمره وحتي الـ20، ثم انتقل لإنبي بعد صراع مع الأهلي والإسماعيلي والمصري والزمالك.

يلعب فتحي بكلتا قدميه، ويشغل مركز الوسط المدافع والمهاجم وصانع الألعاب والجناح وشغل جميع المركز مع ألعاب دمنهور ولكنه يشغل مركز الوسط المدافع مع الفريق البترولي.

3- محمود بن حليب

ربطت تقارير مغربية محمود بن حليب، مهاجم الرجاء المغربي، صاحب الـ22 عامًا، بالانتقال لصفوف الأهلي بعد تألق اللاعب مع فريقه وقيادته للفوز ببطولة الكونفيدرالية.

ودخل بن حليب فى العديد من الأزمات مع الأسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الفريق المغربي، وكان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الرجاء، إلا أن الإسباني قرر الإبقاء على لاعبه، في ظل إصابات مهاجمه الأساسي محسن ياجور وعدم وجود البديل.

4- حسين الشحات

وقّع حسين الشحات، نجم العين الإماراتي الحالي ومصر المقاصة السابق للأهلي فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن مسؤولي الأحمر رفضوا دفع 10 ملايين جنيه للتعاقد معه ليذهب اللاعب للدوري الإماراتي، ويتألق بشدة لينضم إلى منتخب مصر.

الشحات الذي أعلن من قبل انتماءه للأهلي ورغبته فى الانتقال إليه، يشغل مركز الجناح الأيسر والوسط المهاجم والظهير الأيمن المتقدم وشغل جميع هذه المراكز مع مصر المقاصة تحت قيادة مديره الفني السابق إيهاب جلال وتألق بشدة.

وفى نفس الوقت تعاقدات إدارة العين مع لاعب الوسط المالي تونجو حامد دومبيا وقيده في قائمة الفريق لمدة موسمين، إلى جانب وجود تنسيق حاليًا لقيد لاعب الوسط المهاجم روبين تياجو ريبيرو من البرتغال.

وتنص لوائح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على قيد أربعة لاعبين أجانب في قائمة الفريق المحلية الأساسية، على أن يكون أحدهم من القارة الآسيوية.

ويمتلك العين حاليًا الثلاثي الأجنبي المكون من المصري حسين الشحات، البرازيلي كايو والسويدي ماركوس بيرج، بالإضافة إلى الرابع الآسيوي تسوكاسا شيوتاني من اليابان وهو ما يرجح اتمام الصفقة.

ويحتل الشحات الذى يبلغ من العمر 27 عاماً أولويات الأهلي فى الفترة القادمة لقدرات اللاعب المتعددة فى شغل عدة مراكز وتمسكه بالانتقال للأهلي وهو ما سيزيد من قوة الأحمر فى المفاوضات مع الجانب الإماراتي.

5- طاهر محمد طاهر

يستهدفه الأهلي منذ فترة مع بزوغ نجمه فى نادي المقاولون العرب وانضمامه للمنتخب المصري الأول فى حقبة المكسيكي خافيير أجيري.

يبلغ طاهر من العمر 21 عاماً ويلعب فى مركزي المهاجم الصريح والمتأخر وسبق أن احترف فى فرنسا بنادي لوهافر الفرنسي تحت قيادة بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

وعلى طريقة الشحات أعلن طاهر انتماءه للأهلي ورغبته فى الانتقال إليه كاشفاً أنه ذهب إلى اختبارات المقاولون العرب بقميص النادي الأحمر إلا أنه عاد مؤخراً وأكد على رغبته فى الاحتراف الخارجي.

طاهر محمد طاهر فى حالة انتقاله للأهلي فى يناير سيقيد تحت السن حتى نهاية الموسم الجاري.

6- أحمد عبد المقصود

عاد اسم أحمد عبدالمقصود المصري الأصل القطري الجنسية للتردد من جديد بعد أن كان اللاعب قريباً من الانتقال للأحمر فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

عبدالمقصود يبلغ من العمر 29 عامًا لاعب دولي قطري يلعب لصالح نادي الريان القطري ولمنتخب قطر ويشغل مركز لاعب الوسط المدافع.

سبق وأن لعب في صفوف ناشئي الأهلي قبل أن يرحل للاحتراف في صفوف القادسية الكوتي في سن الخامسة عشر قبل أن يعود للأهلي مرة أخرى لظروف عائلية ثم ذهب للسد القطري ليقنعه المسؤولون هناك بالحصول على الجنسية القطرية بجانب جنسيته المصرية.

7- جيرالدو

دخل الأنجولي الجنسيو والبرازيلي الأصل جيرالدو دا كوستا فى حسابات الأهلي بعد ضياع صفقة التعاقد مع إيمومو لدعم الفريق الأحمر بعد اقتراب ساليف كوليبالي من الرحيل.

جيرالدو الذى يبلغ من العمر 27 عاما و كان أحد نجوم النسخة الماضية من دوري أبطال بشدة كان يقترب من الترجي التونسي وساهم بشدة فى تأهل فريقه للدور قبل النهائى للبطولة.

ويجيد جيرالدو فى مركز الجناح الأيمن وصانع الألعاب ولعب للعديد من الأندية البرازيلية فى الدرجة الثانية قبل أن ينقل لأول أغسطس عام 2016 فى صفقة انتقال حر.

وسجل جيرالدو طوال مشواره الكروي الذى يمتد إلى 111 مباراة 10 أهداف وصنع 4 أهداف فقط.

8- رمضان صبحي

رمضان صبحي، البالغ من العمر 21 عامًا، قد يعود مجددًا إلى النادي الأهلي في يناير سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، لعدم حصوله على فرصة المشاركة مع فريقه الحالي هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال نادر شوقي وكيل اللاعب في تصريحات إذاعية الأحد: "الأهلي رقم 1 في حسابات رمضان صبحي إذا قرر هدرسفيلد التفريط في خدماته، وسأسافر إلى إنجلترا يوم 10 ديسمبر لدراسة موقف اللاعب".

9- عبد الإله الحافيظي

ارتبط عبد الإله الحافيظي صانع ألعاب فريق الرجاء البيضاوى المغربي بالأهلي تحسباً لفشل صفقة بن حليب بعد دخول أندية عربية على الخط تسعي للظفر بخدماته .

عبد الإله الحافيظي يبلغ من العمر 26 عاماً وأحد نجوم الرجاء الذى توج ببطولة الكونفيدرالية و هو لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي الأول، منذ 2013.

10 -عمرو طارق

ارتبط اسم عمرو طارق قلب دفاع أورلاندو سيتي الأمريكي بالأهلي لدعم دفاعه فى ظل قدرات اللاعب على شغل أكثر من مركز ومنح الفريق الأحمر مرونة فى تغيير طريقة اللعب إلى 3-5-2 ومشتقاتها.

يبلغ طارق من العمر 26 عاماً ويحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية ويشغل مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر وهو لاعب دولي فى منتخب مصر وسبق له اللعب للجونة ووادي دجلة وريال بيتيس .