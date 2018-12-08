الأهلي لمصراوي: سنواجه بطل إثيوبيا يوم 14 ديسمبر بسبب مؤجلات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلي، إنهم اختار يوم 14 ديسمبر الجاري لمواجهة نظيرهم جيما كينيما الإثيوبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار مرجان، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إلى أن سبب اختيارهم يوم 14 ديمسبر المقبل يعود لوجود مباراة يوم 17 من الشهر ذاته ولكن في بطولة الدوري أمام النجوم.

وأتم المدير التنفيذى للأهلي، حديثه بالإشارة إلى إنهم خاطبوا الجهات المعنية لكي يخوضوا اللقاء على ملعب السلام.

يُذكر أن النادي الأهلي يواجه جدولاً مزدحماً بالمباريات خلال شهر ديمسبر الجاري بسبب مشاركته بالنسخة الماضية من البطولة خلال منافسات الدوري الجاري.