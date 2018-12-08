الأهلي يُعلن فتح الحجز الإلكتروني لمباراته أمام طلائع الحيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلي، إنه تم فتح الحجز الإلكتروني لمباراة الأهلي وطلائع الجيش.

ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء يوم غد الأحد ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري.

وأوضح مرجان، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم السبت، أنه سيتم طرح تذاكر المباراة أمام أعضاء الجمعية العمومية بدءً من اليوم وفقًا للاتفاق الذي جرى بين وفد الأهلي والجهات الأمنية.

وناشد العميد محمد مرجان جماهير الأهلي التحلي بالروح الرياضية وعدم الخروج عن النص، كعادتها دائما، والالتزام بالتعليمات، خصوصا أن النادي تحمل مسئولية دخول الجماهير خلال الاجتماع الذي جرى مع الجهات الأمنية.