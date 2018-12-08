بيراميدز يقلب الموازين في الدوري المصري ويسحب البساط من أندية العاصمة في سوق الإنتقالات

يبدو أن تغير أسم نادي الأسيوطي إلى نادي بيراميدز ستكون نقطة فاصلة في تاريخ الدوري المصري بعد أن ساهمت هذه الخطوة في ضخ استثمرات طائلة ووضع النادي الناشئ نفسه بين كبار الدوري في مصر بأقصى سرعة ممكنة مستفيدًا من توافر الجانب المادي والفني.

وكان الظهور الأول لنادي بيراميدز كمنافس قوي في سوق الأنتقالات الصفية السابق، والذي نجح من خلال النادي في التعاقد مع مجموعة من أبرز اللاعبيين في الدوري المصري، بالاضافة الى جلب محترفين على مستوى عال كان في مقدمتهم البرازيلي كينو.

وأثبت النادي الوليد قدرة غير عادية على التعاقد مع أي لاعب مهما كان المنافس، وهو الأمر الذي تسبب في انزعاج كبير لأندية العاصمة المصرية "الأهلي والزمالك" والتي ظلت لعقود طويلة لها نصيب الأسد في التعاقد مع الأسماء المميزة في الدوري المصري أو الدوريات الإفريقية.

ويستعرض "اليمن العربي" 8 لاعبين حاول الأهلي ضمهم خلال فترتي سوق الانتقالات الصيفية الماضية والشتوية المقبلة قبل أن يرحلوا لصفوف بيراميدز في النهاية:

- محمد حمدي

في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حاول الأهلي التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر للمصري البورسعيدي، من أجل تدعيم هذه الجبهة في ظل عدم توافر بديل مميز للتونسي علي معلول.

إدارة بيراميدز نجحت في حسم الصفقة لصالحها والتفوق على الأندية الراغبة في الحصول على خدمات ناشئ الأهلي السابق بعدما أقنعت صاحب الـ23 عامًا بالتوقيع لبيراميدز.

- محمد مجدي "قفشة"

بعد المستوى الذي قدمه محمد مجدي "قفشة" في صفوف إنبي الموسم الماضي، حاول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك التعاقد مع لاعب الوسط الفريق البترولي في سوق الانتقالات الصيفية.

صاحب الـ22 عامًا، أنهى الجدل حول رحيله للأهلي خاصة بعد محاولة الإدارة الحمراء في إيجاد بديل لعبد الله السعيد بجانب محاولات الزمالك لنيل خدماته ليوقع لبيراميدز.

- عمر ميداني

ارتبط اسم السوري الدولي عمر ميداني بالانتقال لصفوف الأهلي أملاً في تدعيم الجانب الدفاعي بعد رحيل أحمد حجازي لوست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

البالغ من العمر 24 عامًا كان قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي بعدما أعلن عن رغبته في التوقيع للجانب الأحمر لكن الصفقة تعطلت لأسباب مادية.

وفي الصيف الماضي، نجحت إدارة بيراميدز في تدعيم دفاعها بالتعاقد مع ميداني والذي لعب في صفوف حتا الإماراتي.

- علي جبر وكينو

ارتبط الثنائي علي جبر والبرازيلي كينو بالانتقال لصفوف الأهلي بدعم من تركي آل الشيخ مستشار هيئة الرياضة السعودية ومالك بيراميدز بحسب ما أعلنه في تصريحات سابقة.

وحاولت إدارة الأهلي تدعيم الدفاع في الصيف الماضي من خلال ضم جبر بجانب التعاقد مع النجم البرازيلي كينو والذي كان ينشط وقتها في صفوف بالميراس.

وبعد فشل انتقال الثنائي لصفوف الأهلي انتقل جبر وكينو لفريق بيراميدز ليصبحا من العناصر الأساسية في الفريق خلال الموسم الحالي.

- عمرو مرعي

أبرم نادي بيراميدز أولى صفقاته الشتوية من خلال التعاقد مع عمرو مرعي لاعب النجم الساحلي التونسي ومهاجم إنبي الأسبق.

مرعي سبق وأن أعلن في تصريحات سابقة ليلا كورة، عن وجود رغبة من جانب الأهلي للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي إلا أن الصفقة تعطلت في النهاية وانتهت لصالح بيراميدز.

- تراوري



إدارة بيراميدز واصلت تفوقها في الميركاتو الشتوي من خلال ضم البوريكيني إيريك تراوري جناح فريق مصر المقاصة ليكون لاعب أسوان الأسبق ثاني الصفقات الشتوية.

تراوري ارتبط بالانتقال لصفوف الأهلي كان آخرها في الفترة الماضية حيث أعلن مصدر من نادي مصر المقاصة في تصريحات ليلا كورة، أن عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي دخل في مفاوضات رسمية للحصول على الثنائي تراوري ومحمود وحيد.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة الأهلي انسحبت من صفقة التوقيع مع تراوري لينتقل اللاعب لصفوف بيراميدز بعد وصول عرض رسمي لضمه.

- حامد حمدان

أصبح اللاعب الفلسطيني حامد حمدان أحدث الوجوه المنضمة لصفوف بيراميدز في الميركاتو الشتوي رغم توقيعه على عقود انتقاله للأهلي بعد اتفاقه مع علاء ميهوب.

وكيل اللاعب محمد السدودي، قال في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن موكله تلقى معاملة سيئة من جانب الأهلي ليرحل بعدها لصفوف بيراميدز.

وأوضح السدودي، أن اللاعب قام بتوقيع استمارات للنادي الأهلي لكن الأمور لم تكتمل.