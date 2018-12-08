رياضة | يلا شووت .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD |بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد النتائج السلبية التي حققها فريق البلوز على الصعيد المحلي في الآونة الأخيرة.

ولا شك أن فريق تشيلسي يعلم جيداً أن هذه المباراة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي، سوف تكون حاسمة للغاية وذلك بخصوص حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، ففي حالة الخسارة سوف يبتعد فريق تشيلسي بنسبة مؤكدة عن الصراع على اللقب في الموسم الحالي.

وبكل تأكيد لن تكون هناك ضغوطات هائلة على لاعبي فريق تشيلسي في حالة حدوث ذلك، وخاصة وأن الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة في الموسم الحالي أن فريقه ليس جاهزاً على الإطلاق من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبناءً على ذلك فإن جماهير نادي تشيلسي لن تهتم سوى بضمان فريقهُا مقعداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إضافة إلى محاولة التتويج بلقب الدوري الأوروبي أو لقب كأس الإتحاد الإنجليزي أو حتى لقب كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لندنية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق مانشستر سيتي في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه القمة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق تشيلسي، وخاصة وأن فريق مانشستر سيتي لا يعرف سوى طعم الانتصارات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي سواء أمام الصغار أو حتى أمام الكبار.

وحتى هذه اللحظة من عمر الموسم يبدو أن فريق مانشستر سيتي لم يجد له أي منافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سوى فريق واحد فقط لا غير، وهو فريق ليفربول الذي لا يزال يُحاول الاستمرار في حصد النقاط من أجل البقاء قريباً من فريق مانشستر سيتي.

ويُدرك فريق مانشستر سيتي جيداً أن حفاظه على سلسلة النتائج الإيجابية التي يمر بها حتى مطلع العام المقبل 2019، سوف يعني بنسبة كبيرة للغاية أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سوف يكون من نصيبه للموسم الثاني على التوالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / فابيان ديلف.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

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