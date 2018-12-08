رياضة | الان رابط يلا شوت Chelsea مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم بدون تقطيع بى ان سبورت بث مباشر يوتيوب

يستضيف ملعب "ستامفورد بريدج"، مساء اليوم، قمة نارية تجمع بين "تشيلسي" وضيفه "مانشستر سيتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"

وتعتبر المباراة حساسة للغاية بالنسبة للطرفين، حيث ينتظر "ليفربول" سقوط "السيتى" مع فوزه على "بورنموث" للانقضاض على الصدارة، بينما يدرك الإيطالى "ماوريسيو ساري"، مدرب "تشيلسي"، الرابع بـ31 نقطة، أن الهزيمة في مباراة اليوم ستصعب كثيرا من مهمة "البلوز" في الفوز بلقب الدوري.

وأعلن "بيب جوارديولا"، مدرب "مانشستر سيتي"، غياب نجمه الأرجنتيني "سيرجيو أجويرو" عن مباراة اليوم، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس: "أجويرو ودي بروين لن يكونا حاضرين في المباراة للإصابة، وسيعود الثنائي قريبا".

وحقق "مانشستر سيتي" 13 فوزا وتعادلين حتى الآن، ولم يخسر أية مباراة في المسابقة المحلية، في حين فاز "تشيلسي" في 9 مرات، مقابل 4 تعادلات وخسارتين.

وتقابل الفريقان 42 مرة في الدوري الإنجليزي على مدار تاريخهما، فاز "تشيلسي" 24 مرة، مسجلًا 63 هدفًا، مقابل 11 فوزا لـ"مانشستر سيتي"، الذي سجل 37 هدفًا، في حين انتهت 7 مباريات بالتعادل.

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