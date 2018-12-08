رياضة | لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي kora online يلا شوت بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم مباشر

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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر سيتي في مساء يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي مانشستر سيتي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومَانشستر سيتي.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي ومانشستر سيتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر سيتي في مساء يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م. وتنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي. موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، سوف تكون مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

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