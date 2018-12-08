رياضة | محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول أمام بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول أمام بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الدولي المصري محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول بعد تسجيله هدفين لفريقه في شباك "بورنموث" في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "فيتالتي"، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في شباك بورنموث خلال 3 مباريات متتالية.

وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول على بورنموث 4/0 في لقاء الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وسجل ثاني أهدافه في شباك بورنموث خلال لقاء الدور الثاني في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 3/0، قبل أن يسجل هدفين في لقاء اليوم.