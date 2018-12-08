رياضة | HD كورة ستار kora star .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم بث مباشر (الدوري الانجليزي) | Man City live

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HD كورة ستار kora star .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم بث مباشر (الدوري الانجليزي) | Man City live

يشهد ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق تشيلسي ضيفه فريق مانشستر سيتي، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة. وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي: حراسة المرمى: كيبا. خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو. خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش. خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / ألفارو موراتا. المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري. وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق تشيلسي: حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس. خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / فابيان ديلف. خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا. خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو. المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

HD كورة ستار kora star .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم بث مباشر (الدوري الانجليزي) | Man City live