رياضة | مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر على beIN SPORTS

تحت شعار صراع الفلاسفة، يدور اللقاء المرتقب بين تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي، مساء السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر على beIN SPORTS

البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر على beIN SPORTS

يواجه تشيلسي مانشستر سيتي في قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في قمّة كلاسيكية مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ويرنو تشيلسي لمحو آثار الهزيمة المفاجئة التي تكبدها الأسبوع الماضي امام وولفرهامبتون ضمن المسابقة المحلية والعودة للمنافسة بقوة على لقب "البريمر ليغ".

بيد أن سيتي المتصدّر وحامل اللقب لن يكون صيداً يسيراً للـ"بلوز" إذ يبدو أنه عازم على المضي قدما للاحتفاظ بلقب الدوري والمراهنة على كل الألقاب المتاحة مما يوحي بأن موقعة "ستامفورد بريدج" ستكون نارية لأبعد الحدود.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

قمّة تشيلسي ومانشستر سيتي تشاهدونها السبت في تمام 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر على beIN SPORTS HD2.

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