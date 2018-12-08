الان تتابع ريم العبود تكسر حاجز الزمن للمرة الثانية في بطولة “كسر الزمن” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - سالم الشيباني - الخليج 365:

استطاعت المتسابقة السعودية ريم العبود أن تكسر حاجز الزمن للمرة الثانية على التوالي، وتحقق المركز الأول بالجولة الثانية والمركز الأول بالجولة الثالثة (سيدات) فئة السيارات المصنعية المعدلة، في بطولة كسر الزمن لسباق السيارات بحلبة الريم، وتحقق ايضا المركز الثاني في موسم 2018.

وكانت ريم قد حققت رقما قياسيا جديدا في سباق الزمن، لم يستطيع كسره إحدى السيدات في جميع فئاتهم بالسباق، حتى اليوم.