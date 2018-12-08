الهلال يتقدم على النصر بثنائية نظيفة في الشوط الأول

أنهى فريق الهلال الشوط الأول متفوقا على ضيفه النصر فى ديربى الرياض بنتيجة 2/0، فى المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب جامعة الملك سعود، بقمة مباريات الجولة الـ12 من الدورى السعودى. وحملت الثنائية توقيع المهاجم الفرنسى جوميز، حيث سجل الأول بضربة رأس رائعة فى الدقيقة 3، وأضاف الثانى فى الدقيقة 18. ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 28 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل النصر المركز الثانى برصيد 25 نقطة قبل مباراة اليوم. وحقق الهلال انطلاقة مثالية بمسابقة الدورى السعودى، بعدما حقق 9 انتصارات متتالية قبل أن يسقط فى فخ التعادل 1/1 أمام الفيصلى، فيما فاز 8 مباريات وتعادل مرة واحدة وخسر مباراتين.

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