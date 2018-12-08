شكرا لقرائتكم الأهلي يدرس إرسال وفد إلي المغرب لحسم صفقة بن حليب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو النادي الاهلي إرسال وفد من القلعة الحمراء للمغرب للتفاوض مع نادي الرجاء لأنهاء صفقة محمود بن حليب مهاجم الفريق المغربي الذى يرغب الاهلي في ضمّه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعد بن حليب واحداً من عدة لاعبين عرب يرغب الاهلي في ضمّهم خلال يناير المقبل خاصة بعدما تألق اللاعب مع الرجاء وقاده مؤخراً للتتويج ببطولة الكونفدرالية تحت قيادة المدرب الاسباني جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي.

وسجل بن حليب صاحب الـ 22 عاما سجل 12 هدفا في بطولة الكونفدرالية الأخيرة وتوّج هدافاً لها وتحدثت تقارير صحفية مغربية عن أمكانية رحيل اللاعب عن الرجاء قريباً.

ويتطلع مسئولو الاهلي لضم المهاجم المغربي عل طريقة مواطنه وليد آزارو الذى أنهى الاهلي التعاقد معه قبل عدة مواسم من خلال إرسال مندوب عن القلعة الحمراء لأنهاء الصفقة.