شكرا لقرائتكم سولارى: سنقاتل فى الليجا حتى النهاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سانتياجو سولارى المدير الفنى لريال مدريد، أن فريقه سيقاتل حتى النهاية للفوز بلقب الدورى الإسبانى هذا الموسم.

جاءت تصريحات سولارى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة هويسكا، المقرر له غدا الأحد، حيث قال "11 لاعباً يتم اختيارهم وفقا للمباراة القادمة، لا يوجد 11 لاعباً بشكل ثابت، سنقاتل على مسابقة الدورى حتى النهاية".

وتابع سولارى، قائلا "إنه لشرف أن يستضيف البرنابيو نهائى الليبارتادوريس، على الرغم من أنه من العار أن تلعب بعيداً عن بيونس آيرس".

وواصل المدير الفنى، قائلا "لست أنا من عليه نصح كيلور نافاس بالبقاء أو الرحيل، ليس لدى شئ لتقديمه لجاريث بيل، انه يبذل الكثير من الجهد، كروس لن يجد صعوبة فى المشاركة بكأس العالم للاندية".

وأكمل سولارى، قائلا "إن عدم المنافسة أمر صعب بالنسبة للاعب كرة قدم، يورينتى دخل بشكل جيد في المباريات الأخيرة فهذا يقول الكثير عنه".