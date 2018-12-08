شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ليبيا تضرب تنزانيا بخماسية فى أمم أفريقيا للشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ليبيا على نظيره تنزانيا بنتيجة 5/ 2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت فى ختام فعاليات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر الجارى. وتضم المجموعة الثانية منتخبات السنغال ونيجيريا وتنزانيا وليبيا، وفاز المنتخب السنغالى على نظيره النيجيرى فى ركلات الترجيح. وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين اتحاد الكرة المصرى وشركة برزنتيشين الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف.

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