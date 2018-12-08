شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يرحل ساليف كوليبالى عن الأهلى فى يناير المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المالى ساليف كوليبالى مدافع الأهلى المجهول فى القلعة الحمراء بعدما زادت حدة الانتقادات ضده خلال الأيام الماضية على خلفية نتائج الفريق السيئة أفريقياً وعربياً وبات السؤال الذى يطرح نفسه بقوة: هل يرحل المدافع المالى من الأهلى فى الشتاء؟

س: كيف انتقل ساليف كوليبالى للأهلى؟

ج: بداية الموسم الجارى قادماً من مازيمبى الكونغولى فقد انتهى عقده مع ناديه الكونغولى ليرحل للأهلى فى صفقة انتقال حُر حيث طلب كارتيرون المدير الفنى السابق للأهلى التعاقد مع المدافع المالى بعدما سبق وتولّى تدريبه فى مازيمبى وحصل معه على بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2015 كما تولى تدريبه فى منتخب مالى.

س: ماذا قدم ساليف كوليبالى مع الأهلى؟

ج: بداية كوليبالى مع الأهلى كانت جيدة للغاية وكان واحداً من أهم نجوم الفريق، خاصة بعدما سجل أكثر من هدف محلى وأفريقى ولعب دوراً مؤثراً فى انتصارت المارد الأحمر المحلية والأفريقية قبل أن يتراجع مستواه بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

س: لماذا انقلب الجمهور والخبراء على ساليف كوليبالى؟

ج: يرى كثيرون أن سن عمر كوليبالى ( 30 عاماً) حرمه من اللعب بشكل جيد مع الفريق وساهم فى خسارة الأهلى بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى ثم الخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتى فقد أرجع الخبراء أن أهتزاز مستوى الأهلى دفاعياً يعود لأخطاء وكبر سن كوليبالي وعه سعد سمير.

س: هل يرغب كوليبالى فى الرحيل من الأهلى؟

ج: ربما يكون الهجوم الشرس الذى تعرض له اللعب مؤخراً بجانب رحيل مدربه المُفضل كارتيرون سبباً فى تفكير المدافع المالى بجدية فى الرحيل عن الأهلى خلال يناير.

س: هل سيرحل كوليبالى من الأهلى فى الشتاء؟

ج: بنسبة كبيرة سيرحل ساليف من الأهلى لتواضع مستواه من ناحية ولرغبة الأهلى فى التعاقد مع لاعب أجنبى بدلاً منه.