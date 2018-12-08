شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يستمر فى الغياب عن الزمالك أمام القطن التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد استمرار غياب محمود حمدى الونش مدافع الزمالك، عن الفريق الأبيض فى المواجهة المقبلة أمام القطن التشادى، التى ستقام يوم الجمعة المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

وبذلك سيعود محمد عبد الغنى مدافع الزمالك للتشكيل الأساسى لفريقه فى مباراة القطن التشادى المقبلة، حيث تأتى عودته للعب بجوار محمود علاء فى خط الدفاع، فى ظل إصابة الونش بمزق فى العضلة الضامة والتى ستؤدى إلى استمرار غيابه عن الفريق.

كما يفتقد الزمالك بالكونفدرالية لخدمات محمد عبد السلام لعدم قيده بقائمة الفريق فى البطولة الأفريقية لذلك سيعتمد جروس المدير الفنى للفريق على عبد الغنى بجوار علاء فى المباراة المقبلة.