شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى إنه تم، اليوم السبت، فتح الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة الأهلى وطلائع الجيش المقرر إقامتها فى السابعة مساء غد الأحد بملعب السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى، على أن يتم طرح تذاكر المباراة أمام أعضاء الجمعية العمومية وفقا للاتفاق الذى جرى بين وفد الأهلى والجهات الأمنية.

وناشد العميد محمد مرجان جماهير الأهلى التحلى بالروح الرياضية وعدم الخروج عن النص، كعادتها دائما، والالتزام بالتعليمات، خصوصا أن النادى تحمل مسئولية دخول الجماهير خلال الاجتماع الذى جرى مع الجهات الأمنية.