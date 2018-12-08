شكوك حول لحاق عبدالله جمعة بمباراة الزمالك في الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل الخليج 365:

تحوم الشكوك حول مشاركة عبدالله جمعة، لاعب فريق الزمالك، بالمباراة المقبلة للفريق في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره الإفريقي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام القطن التشادي.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن اللاعب حصل على راحة سلبية، وسوف يخضع لأشعة ستحدد فرص لحاقه بالمباراة من عدمها في ظل الاعتماد عليه في مركز المدافع الأيسر.

ويعاني عبدالله جمعة من إصابة عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ولم يستكمل اللاعب مباراة فريقه الأخيرة أمام المصري البورسعيدي.