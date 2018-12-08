شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعين بأحذية المطر استعدادًا لمواجهة الرجاء بكأس زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اصطحبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، في المغرب أحذية المطر للاعبين في ظل التغير المناخى الذي تشهده مدينة الدار البيضاء. حيث من المتوقع وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط الأمطار يوم لقاء الإسماعيلي والرجاء. ويستعد الدراويش لمواجهة النادى المغربى مساء الثلاثاء في إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، ويحتاج الإسماعيلي للفوز بأي نتيجة أو تحقيق أي تعادل إيجابي لتخطي عقبة الرجاء والتأهل لربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الابطال.

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